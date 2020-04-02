恆基護理之家禁訪客 移動視訊車讓親情不斷線

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）武漢肺炎疫情升溫，屏東恆春基督教醫院經營的護理之家從上週六開始禁止訪客，為了紓解入住長輩與家屬之間的思念，工作人員打造「行動視訊車」，讓疫情期間親情溫暖不斷線。

國境之南的恆春基督教醫院雖然資源有限，但在這波武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，盡力做到防疫滴水不漏，除了醫院購買紅外線偵測儀偵測入院民眾體溫外，位於醫院3樓的恆愛護理之家也從上週六開始禁止訪客。

恆基企發室主任林玦如表示，目前護理之家的住民有23人，多是長輩，原本工作人員以手機讓長輩跟家人視訊，但因多數長輩視力不好，手機螢幕太小，往往沒辦法清楚看到家人，於是工作人員發揮創意，打造「行動視訊車」。

林玦如說，恆基買了1台32吋的電腦螢幕，放在推車上，讓長輩能以大螢幕跟家人視訊，臥床不能自由行動的長輩也能透過推到床前的電腦，和家人互相通話，並讓家屬透過視訊知道長輩在院裡的狀況及健康情形。

長輩初次體驗大螢幕視訊，新奇又開心，林玦如說，視訊已成為護理之家阿公阿嬤們一個話題，大家都好期待與家人視訊的時刻，看見他們的笑容，讓同仁們也樂當「愛的接線生」，在疫情期間讓親情溫暖不斷線。（編輯：謝雅竹）1090402