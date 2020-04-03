侯友宜抽測居家檢疫對象 運用視訊軟體溝通

新北市長侯友宜（後右）3日前往新北市政府警察局新店分局，慰問值勤員警在防疫期間執行居家檢疫勤務與清明節連續假期維護交通與治安的辛苦。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年4月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市長侯友宜今天抽測居家檢疫對象，他表示，因應防疫電子圍籬手機異常訊號，警方與區公所里幹事以通訊軟體LINE視訊彈性溝通，除避免第一線感染，也不會疲於奔命浪費時間。

新北市長侯友宜今天前往新店警分局，慰問值勤員警在防疫期間擔任居家檢疫勤務，與清明節連續假期維護交通與治安的辛苦。

他說，新店區的居家檢疫人數為新北市排名第3高，警方與區公所都很辛苦。里幹事透過LINE群組掌握居家檢疫者所在的場景，清楚知道人在哪裡，也可避免傳染、避免浪費人力。

侯友宜自己撥電話，抽測2名從國外回來的居家檢疫對象都在家裡，與父母的生活起居隔開。他說，目前居家檢疫違規共76件，處罰新台幣782萬元。

侯友宜表示，電子圍籬手機訊號常有誤差，經反映後，電信公司有改善但程度不甚滿意。新北採取彈性作為，警察分局、里幹事以LINE群組視訊傳遞訊息，不需要浪費大家的時間，也不需要突襲檢查。

媒體聯訪時，記者問侯友宜對民眾搭乘大眾運輸是否必須強制戴口罩的看法，他說，公車業者是否可拒載不戴口罩乘客，法令很清楚，中央疾病管制署只要依傳染病防治法公告，地方政府就有罰則，新北立即實施。

侯友宜說，雙北為共同生活圈，他與台北市長柯文哲一樣，都希望勸導民眾一定要自律自重，把口罩戴起來。

記者問侯友宜如何看待行政院院會後記者會，許多閣員都沒有戴口罩。他說，政府是行為示範最重要的地方，他自己都要求新北各機關，以最嚴格的標準檢視防疫作為，才能以此標準要求市民，市民才有遵循方向。（編輯：張銘坤）1090403