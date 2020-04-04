視察淡海輕軌防疫 侯友宜：沒人無罩上車受罰

新北市長侯友宜（左）4日上午到淡海輕軌紅樹林站視察防疫工作，並向現場工作人員加油打氣。中央社記者葉臻攝 109年4月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，交通局統計上午有10件搭乘大眾交通運輸工具未戴口罩，6件經勸導後戴上口罩，4件無口罩遭拒乘；目前為止沒有人因為硬要上車遭開罰。

侯友宜今天上午至淡海輕軌紅樹林站視察防疫工作，聽取簡報後巡視淡海輕軌車廂，視察清潔消毒作業並與民眾互動，也向現場工作人員加油打氣。

新北市執行搭乘大眾運輸全面戴口罩措施，針對未依規定戴口罩且屢勸不聽者，最高將處新台幣1萬5000元罰鍰並拒絕運送。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天上午交通局向他匯報，共有10件搭乘大眾運輸未戴口罩；其中6件經過勸導後戴上口罩，4件因為沒有口罩被拒載，目前為止沒有人因為硬要上車被開罰。

媒體詢問大眾運輸戴口罩措施開罰相關問題，侯友宜表示，已經和交通局、捷運局、警察局還有衛生局協調，除了站務員外，所有的交通警察、捷運警察都可以依法勸阻，如果勸阻不聽就開罰，並送到衛生局做裁定。

媒體詢問清明節民眾在景點聚集的相關問題，侯友宜表示，很多民眾到中南部掃墓、逛旅遊景點，「這樣不好」，很多人也沒有戴口罩、保持距離，變成防疫大漏洞。

侯友宜也表示，現階段很多行業都很辛苦，除了紓困的補助，在營業稅、娛樂稅，也應該按照損失計算天數、月數來減稅，減少他們的負擔；至於確診的社區保全，侯友宜表示，根據目前為止疫調的狀況，沒有擴散出去就不用做大規模的封鎖，

侯友宜也建議中央，由於境外移入確診案例占了八成以上，境外移入的所有的人都應做全面普篩加上居家檢疫，有狀況的就送集中檢疫。

新北捷運公司表示，目前淡海輕軌全線11個車站投入設備及人力，全面執行所有進站乘客體溫量測工作，針對體溫逾38度之乘客，則與台北捷運同步實施拒載，並協助就醫。（編輯：張銘坤）1090404

新北市長侯友宜（前左2）4日上午前往淡海輕軌紅樹林站視察防疫工作，聽取簡報後巡視淡海輕軌車廂，瞭解相關清潔消毒作業。中央社記者葉臻攝 109年4月4日

新北市全面實施搭乘大眾運輸工具配戴口罩，針對未依規定戴口罩且屢勸不聽者，最高將處新台幣1萬5000元罰鍰。民眾4日上午搭乘淡海輕軌戴上口罩配合防疫。中央社記者葉臻攝 109年4月4日