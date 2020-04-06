民間團體捐防疫物資 結合新竹縣府守護民眾健康

新竹縣政府6日召開防疫一級應變中心會議，會中獲民間團體捐贈防疫物資，由副縣長陳見賢（左3）代表接受並回贈感謝狀。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年4月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣政府今天獲民間團體捐贈小盆栽、乾洗手液、酒精與額溫槍等防疫物資，希望能紓解第一線防疫人員的身心壓力，一同順利度過疫情。

新竹縣政府下午召開防疫一級應變中心會議，會中獲新竹基督教聯合關懷協會、旭源包裝科技股份有限公司、五福社會服務協會各別捐贈防疫物資，由副縣長陳見賢代表受贈並回贈感謝狀。

新竹基督教聯合關懷協會理事長林文欽受訪表示，近期是台灣最重要的防疫期，第一線防疫人員都繃緊，為感謝第一線人員，協會志工們特別製作、贈送盆栽，盼能適時舒緩大家的緊張感。

陳見賢致詞表示，最近是防疫的關鍵時刻，除了政府的努力，也要大家共同配合，保持社交距離，社區大樓的密閉公共區域暫時停止開放，即日起搭乘大眾運輸也要配戴口罩，雖對生活造成困擾，為了防疫請民眾多配合。

陳見賢說，新竹縣也遵照中央流行疫情指揮中心宣布，呼籲曾在連假期間前往人潮擁擠處活動的民眾，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，「外出時務必戴口罩」，儘可能在家上班。（編輯：方沛清）1090406