高市府停辦端午龍舟賽 防疫優先

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高市府今天指出，因應武漢肺炎疫情延燒，停辦今年端午龍舟賽；清查國家級警報景點旅遊史員工約有1200人，無症狀者自主健康管理，若有症狀可居家上班。

高雄市長韓國瑜下午在高雄市災害應變中心舉行因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第15次應變指揮中心會議，會議並同步在高市府四維行政中心開設第二會場，進行分群視訊會議，提供各局處幕僚人員與會。

韓國瑜在會中裁示，停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及「2020高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」；明天起未戴口罩者，不得進市府所屬機構。

清明連假期間，國內墾丁觀光景點等11處景點人潮眾多，中央流行疫情指揮中心發出國家級警報。

韓國瑜表示，市政府員工清明連續假期去過這11個景點者將近1200人，他已授權各機關主管了解同仁在這11個景點停留時間長短，或許有人的家是在這些景點區附近，要依每個狀況來看。

他說，曾去國家級警報景點的員工，將由主管自行研判要自主健康管理，還是要在家上班。高雄市教育局也對市府所轄學校師生去過這11個景點的狀況，進行瞭解。

高雄市新聞局長鄭照新補充表示，市政府對於去過這11個景點員工，傾向自主健康管理；若有出現不舒服症狀者，將提供居家上班選項，市府已做好相關應變措施。

鄭照新說，市府目前已有零星個案採取居家上班模式，但原因倒不一定是因為疫情；過去市府就已規劃過各局處居家上班模式，現在剛好派上用場。分區視訊等異地上班模式高市府也已完成準備，下午的市府防疫會議就已採取分群視訊做法。

高雄市衛生局長林立人表示，未來14天是這次清明連假後防疫的關鍵期，市府將於這段期間及要來的五一連假加強宣導在公共場所、賣場、夜市寺人潮聚集地方保持社交距離防疫。

高雄市教育局指出，因應未來疫情發展若需要停課，也做好視訊遠距教學準備，同時印妥愛心餐券，讓停課期間弱勢學生不受影響。（編輯：戴光育）1090406