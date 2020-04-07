16路彰化往返朝馬公車上路 駛台74線到台中

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）16路「彰化─朝馬」公車，明天起正式上路，從彰化火車站發車後，行經彰化市東區，再駛上台74線到台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站，首班車上午7時從彰化火車站前發車。

彰化往返台中交通更便捷，彰化縣政府與中鹿汽車客運公司合作推出16路「彰化─朝馬」公車，明天起正式上路，縣府今天舉辦首航典禮，彰化縣長王惠美說，前1個月免費搭乘，往後縣內65歲以上長輩享半價優惠，也可使用長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。

王惠美說，鄉親希望公車系統更便捷，尤其彰化市東區居民因過去公車路網設計，需到彰化火車站搭車前往台中，等於反方向繞路，非常不便，縣府整合推出16路公車，可滿足通勤族往返台中朝馬需求，試營運一段時間後，未來如果需求量增大，將再規劃調整。

王惠美表示，初期週一到週四每天10班次、週五到週日16班次，首班車上午7時彰化火車站發車，晚間8時末班車從朝馬開回，週五到週日在朝馬轉運站增加晚間10時回程末班車，讓民眾不用擔心晚間沒車回彰化，全票基本票價新台幣25元、全程最多60元。

根據縣府資料，16路公車路線從彰化火車站發車，行經車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里，再駛上台74線直達台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站。（編輯：謝雅竹）1090407