更多編輯台推薦新聞：
武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定
國際

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
安倍公布緊急事態宣言 東京等7都府縣為期1個月
首頁 / 地方

16路彰化往返朝馬公車上路 駛台74線到台中

最新更新：2020/04/07 16:56

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）16路「彰化─朝馬」公車，明天起正式上路，從彰化火車站發車後，行經彰化市東區，再駛上台74線到台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站，首班車上午7時從彰化火車站前發車。

彰化往返台中交通更便捷，彰化縣政府與中鹿汽車客運公司合作推出16路「彰化─朝馬」公車，明天起正式上路，縣府今天舉辦首航典禮，彰化縣長王惠美說，前1個月免費搭乘，往後縣內65歲以上長輩享半價優惠，也可使用長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。

王惠美說，鄉親希望公車系統更便捷，尤其彰化市東區居民因過去公車路網設計，需到彰化火車站搭車前往台中，等於反方向繞路，非常不便，縣府整合推出16路公車，可滿足通勤族往返台中朝馬需求，試營運一段時間後，未來如果需求量增大，將再規劃調整。

王惠美表示，初期週一到週四每天10班次、週五到週日16班次，首班車上午7時彰化火車站發車，晚間8時末班車從朝馬開回，週五到週日在朝馬轉運站增加晚間10時回程末班車，讓民眾不用擔心晚間沒車回彰化，全票基本票價新台幣25元、全程最多60元。

根據縣府資料，16路公車路線從彰化火車站發車，行經車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里，再駛上台74線直達台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站。（編輯：謝雅竹）1090407

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報