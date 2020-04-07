高市議會大會延後開議 程序委員會藍綠吵翻天

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市議會程序委員會今天討論大會是否延會，由於有非程序委員會議員列席引發爭議，更讓民進黨2名議員退出程序委員會，並要求按議程召開定期大會，讓藍綠議員攻防吵翻天。

不過，程序委員會最後做出決議等疫情緩和後再開定期大會。決議內容「因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情恐在清明連假後擴散，決議延後召開第3次定期大會，並待疫情緩和再召開程序委員會，再決定開定期大會日期」。

主持會議的副議長陸淑美強調，只要疫情趨緩，隨時都可以召開定期大會；綠營議員認為陸的說法「形同無限期延會」，非程序委員會委員的民進黨市議員邱俊憲批評這樣的作法太荒謬。

程序委員會下午2時30分開會，會議一開始就因為有高閔琳等6、7名非程序委員會的議員列席引發爭議，更一度因為高透過臉書FB直播會議過程，引發陸淑美不滿。

雙方就「非委員會議員列席」爭議近1個小時。高閔琳等人堅稱並無規定非委員會議員不能列席；陸淑美則堅持過去沒有此例。民進黨議員陳明澤多次緩頰未被陸淑美接受，怒而拍桌抗議，讓被拒於會議外的媒體都有聽到激烈爭議，會議一度因為氣氛火爆暫停。

陸淑美3時31分步出1樓的第一會議室，表示會議改到2樓議長室召開，包括列席要說明墊付款的市府局處首長一路跟著；但高閔琳等人卻被議會駐衛警擋在議長室門外，憤而怒批程序不合法。

民進黨黨團總召韓賜村、陳明澤、邱俊憲等人對於程序委員會轉移陣地到議長室開會，以「不滿會議更改場地」、「議員未簽名」為由批評不符程序宣布退出，並表達定期大會應在4月16日如期開議。

韓賜村主張程序委員會的會議無效，因為會議不透明，沒有錄音錄影；再者，將議員趕出會議，堅持會議無效。市議員陳致中也不滿程序委員會不開放不透明，改地點並無錄音、錄影，勸市長韓國瑜勿逃避議會監督，勿躲在國民黨團的保護下。

程序委員會在韓賜村、陳明澤2人退出後，會議順利進行，並做出延會決議。今天程序委員會共9名委員、8人出席，請假的是議長許崑源。（編輯：孫承武）1090407