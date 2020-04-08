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資金紓困政策對接 南市辦說明會助業者渡難關

最新更新：2020/04/08 15:39

（中央社記者楊思瑞台南8日電）武漢肺炎重創經濟，台南市政府已協助超過150家業者向經濟部中小企業處提出申請，融資金額突破新台幣3.5億元。這兩天將辦理紓困方案說明會協助業者渡過景氣寒冬。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）重創產業經濟，造成全面性消費緊縮，台南市長黃偉哲為瞭解並掌握業界資金紓困需求及所面臨困難，責成經發局與工商投資策進會辦理多場次說明會；另為擴大宣導各項紓困政策，明、後兩天邀請中小企業處及中小企業聯合輔導基金會，分別於溪北（新營世紀大樓）、溪南（勞工育樂中心）辦理紓困方案說明會。

未來預計召開23場次以上的產業資金紓困振興措施說明會，進一步與製造業、服務業等代表座談，實際瞭解第一線困難及資金需求。

黃偉哲表示，為響應中央「放寬、加快、便利」紓困原則，台南率六都之先設立線上申辦平台，成立單一服務窗口與專人輔導，協助業者辦理資金紓困方案，超前部署主動與台南市工商業團體建立對話的管道與機制，持續傾聽瞭解各產業實際面臨困難，以實質協助業者申辦各項紓困計畫。

經濟發展局長陳凱凌說，目前已協助超過150家業者向經濟部中小企業處提出申請，融資金額突破3.5億元。此外，與經濟部中小企業處、南市工商發展投資策進會，聯手辦理多場振興措施說明會。

內容包括資金紓困振興說明、善用信保資源取得融資，融資實務等，實質協助企業順利取得融資及經營管理相關諮詢，並全力協助業者申貸，透過資金紓困政策，緩減資金需求壓力，度過景氣寒冬。

經發局表示，未來說明會將配合中央疫情指揮中心防疫政策，每場人數控制在60人內，並確實做好量體溫、登記實名制等措施。若有資金紓困相關問題，可向市府單一窗口（06-2954293）、經濟部中小企業處馬上辦服務中心（0800-056-476）或撥1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線洽詢。（編輯：孫承武）1090408

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