提升道路安全性 花蓮改善市區5處街角交通動線

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮縣政府獲中央挹注經費，在市區5處人潮較多的十字路口處，進行轉彎處、交通動線改善，提升街角安全性，建設處長鄧子榆說，若成效若不錯，會再爭取經費改善其他路口。

鄧子榆告訴中央社記者，現有街角設計為圓弧狀，為友善輪椅族，設計開口朝向對向人行道的緩坡，圓弧狀加上緩坡，容易造成車輛轉彎時，輪胎壓上人行道，有安全疑慮。

花蓮縣政府向中央提出「花蓮市街角友善環境改造工程」改善道路品質計畫，獲前瞻基礎建設經費挹注，選定市區和平路與林森路口、自由街與林森路口、和平路與福建街、和平路與重慶路口、中山路與重慶路口（石來運轉）等5處做示範點，總經費約新台幣2250萬元，預計今年10月完工。

鄧子榆說，新的設計規範針對路口圓弧、行穿線位置調整，轉彎處從圓弧形改為斜角，提供車輛轉彎空間，並鋪設路緣石防止輪胎壓上人行道，保障行人通行安全及等待空間，完工後若成效不錯，會繼續向中央爭取經費，逐步改善其他路口。

除了交通動線改善，也解決道路號誌林立問題，鄧子榆指出，工程還包括標誌、號誌共桿化，易積水路面改善及綠美化等，東大門夜市對面的石來運轉空間，也一併做整體空間、動線改善，達到人車分流。（編輯：黃世雅）1090409