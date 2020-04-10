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花蓮血量庫存僅剩2天 急籲民眾挽袖做愛心

最新更新：2020/04/10 16:46
花蓮捐血站10日表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，捐血量大減9成，目前花蓮血庫只剩2天存量，盼民眾能踴躍捐血。（花蓮捐血站提供）中央社記者張祈傳真　109年4月10日
花蓮捐血站10日表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，捐血量大減9成，目前花蓮血庫只剩2天存量，盼民眾能踴躍捐血。（花蓮捐血站提供）中央社記者張祈傳真　109年4月10日

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）受到疫情影響，民眾捐血意願降低，花蓮捐血站今天表示，過年後捐血量大減9成，目前庫存量只剩2天，不夠供給縣內醫院使用，病患用血只能等待，呼籲民眾踴躍捐血。

花蓮捐血站企劃技佐吳怡瑩今天表示，花蓮人口老化，血庫存量有限，過去血庫依靠台北支援，偏偏這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情又以大台北地區最嚴峻，現在台北捐血中心血庫只剩3天、花蓮捐血站血庫也只剩2天。

吳怡瑩表示，民眾因疫情影響，憂心感染風險而降低捐血意願，花蓮目前各血型每天總用量約150袋，過去捐血活動一天至少可募得100至150袋，連假期間捐血活動一天只有20袋，從沒遇過這麼嚴重的血荒。

花蓮捐血站長朱令如表示，捐血過程工作同仁全程戴口罩、穿隔離衣，加強環境消毒，呼籲前往捐血者也須戴口罩，保持社交安全距離，配合工作同仁詢問健康狀況。

朱令如指出，近期返國的民眾，回國後暫緩捐血28天，若額溫超過攝氏37.5度者，也請勿前往捐血。（編輯：謝雅竹）1090410

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