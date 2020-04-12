視察碧潭風景區 侯友宜：有信心做好人潮管控

新北市長侯友宜12日至碧潭風景區視察時表示，有信心在五一勞動節、端午節的假期做好人潮管控。中央社記者葉臻攝 109年4月12日

（中央社記者葉臻新北12日電）新北市長侯友宜今天至碧潭風景區視察，並介紹新北市內景點即時影像串流，可讓民眾作為出遊人潮參考；侯友宜受訪時表示，有信心在五一勞動節、端午節的假期做好人潮管控。

侯友宜今天上午至新店碧潭風景區視察觀光景點人潮分流執行措施，接受媒體聯訪時，侯友宜表示，新北市在清明節連續假期時，沒有造成人潮壅擠、封閉型的狀況出現，有信心在五一勞動節、端午節的假期做好人潮管控。

媒體詢問，新北市公有密閉型場館預計封閉至4月16日，之後是否會再延期；侯友宜表示，疫情趨緩才會開放公有封閉型場館，否則仍採最嚴格標準暫停封閉，目前還沒有打算要重新開放。

媒體詢問，是否會建議中央提供停業酒店的紓困方案，侯友宜表示，政府經費不能亂用，「很多行業都需要紓困」，合法、對經濟有幫助的行業，合乎規定就好好幫助，不合法、和經濟無關的行業，政府就要審慎思考，能有效振興經濟、合法，才是最先決條件。

新北市政府觀光旅遊局表示，新北市內包括九份、十分瀑布、猴硐、碧潭及烏來等重要觀光景點都裝有監視器，市府將監視器即時影像串流至新北市觀光旅遊網以及「新北旅客」粉絲團，民眾出遊前可查看即時影像做為出遊參考，只要人潮多就別再前往。

觀旅局表示，當觀光景點周邊停車場達5成滿、但人潮尚未達管控標準時，將暫時關閉停車場，並透過新北市政府Line、新北旅客FB粉絲團、新北市觀光旅遊網進行即時通告，呼籲民眾暫勿前往該觀光景點。

若觀光景點現場人持續增加、達人潮管制標準，該景點將啟動進行人車潮管控機制；民眾若不服勸阻拒絕離開，將依觀光發展條例開罰新台幣5000元，車輛則可依道路交通管理條例開罰3000元。（編輯：張銘坤）1090412