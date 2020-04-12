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金芭黎吹哨舞姐傳遭封殺 高市府允助謀職

最新更新：2020/04/12 17:48

（中央社程啟峰高雄12日電）高市金芭黎舞廳舞小姐舉報來店消費的武漢肺炎台商確診病例，防堵疫情擴散，如今傳出遭業界封殺迄今失業，民進黨立委劉世芳今天出面請命，高市府勞工局長王秋冬則允諾協助謀職。

劉世芳在臉書貼文為這名金芭黎舞廳舞小姐請命，她下午現身高雄巨蛋商圈接受媒體聯訪表示，1名感染武漢肺炎台商1月底返台趴趴走，到金芭黎舞廳消費經上班舞小姐舉報才防範疫情進一步在高雄擴散，這名吹哨舞小姐如今傳出失業迄今，遭業界封殺。

劉世芳認為，舉報疫情吹哨者應被鼓勵，而不應被懲罰，她將在立法院提案在防疫紓困條例中增列保障吹哨者條款，促請衛福部及勞動部保障吹哨者就業不受歧視及被貼標籤，同時若有因吹哨而失業，也應協助謀職。

她認為，高市府衛生局疫調應有這名舞小姐聯絡方式，勞工局應主動聯繫關切協助，並追查雇主有否涉及就業歧視或性別歧視責任。

王秋冬對此受訪表示，已主動在劉世芳臉書留言並留下聯絡他的電話，請劉世芳協助提供聯絡舞小姐方式，勞工局將提供舞小姐申領失業救助、輔導媒合謀職或轉業。

不論舞廳業界封殺這名舞小姐是否屬實，中央流行疫情指揮中心日前下令舞廳、酒店全面暫停營業防疫，，高市經發局、衛生局及警方也展開聯合稽查落實這項防疫禁令，讓舞小姐面臨失業。（編輯：黃世雅）1090412

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