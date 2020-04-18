金門縣府辦考前衝刺班 助取得導遊領隊證照

金門縣政府觀光處表示，為協助觀光從業人員取得國家導遊領隊證照，25日到26日舉辦訓練班，盼透過2天密集訓練，提升考生考試及格率，20、21日在金門鎮總兵署受理報名。中央社記者黃慧敏攝 109年4月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）導遊和領隊人員國家考試5月登場，金門縣政府特別舉辦考前衝刺班，期盼透過2天的密集訓練，提升考生考試及格率，為金門觀光業增加生力軍。將於20、21日兩天報名。

考選部109年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延到5月9至10日舉行，今年援例在金門設置考場，全國同步考試。

金門縣政府觀光處表示，為增加應考人員實力及應試技巧，以期一舉中的，委由金門縣領團解說員協會在4月25到26日兩天，辦理「109年輔導金門地區觀光從業人員取得國家導遊領隊證照訓練班」。

觀光處長丁健剛表示，金門島有豐厚多元的觀光資源，在近年縣府大力推展下，觀光業蓬勃發展，觀光領隊、導遊人力漸感吃緊，而國家法令對於從業人員有資格限定，必須通過國家考試取得資格並完成執前訓練，才能執業。

丁健剛說，金門縣領團解說員協會多年來，不遺餘力協助輔導觀光從業人員，並鼓勵有志者取得證照，辦理多屆考前輔導訓練班，成效良好；今年依照往例辦理考照訓練班，獲得觀光處大力支持，希望透過密集的2天課程訓練，為金門觀光業再添新血。

考前衝刺班邀請中華民國觀光導遊協會、中華民國觀業領隊協會專業講師王再生到金門面授，金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基指導應試相關事宜，並安排具有執照的助教協助輔導學員解除疑惑，順利考取國家證照。

高中職或具有同等學力資格者即可報名參加訓練班，報名地點在金門鎮總兵署，現場必須繳交教材費新台幣1000元。20、21日受理現場報名，不接受電話報名。訓練班需達30人以上才能開班授課。上課地點為金門縣政府媒體發布室。洽詢電話0928-799769。（編輯：孫承武）1090418