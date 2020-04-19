集集兩棲登陸車掉漆 退伍弟兄自發整修重振雄風

南投縣集集鎮軍史公園一輛海軍陸戰隊兩棲登陸運輸車破舊掉漆，退伍隊員主動利用工作之餘重新塗裝上漆，讓這項武器恢復「雄風」，19日重新亮相。（集集鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年4月19日

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣集集鎮軍史公園一輛海軍陸戰隊兩棲登陸運輸車破舊掉漆，退伍隊員不忍坐視，主動發起整修，大家利用工作之餘來重新塗裝上漆，讓這項武器恢復「雄風」，今天重新亮相。

集集鎮軍史公園是南投縣少見的展示國軍除役武器公園，一輛海軍陸戰隊兩棲登陸運輸車因長期日曬、雨淋造成嚴重掉漆，南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會得知後，不忍心看到與自身當兵記憶有深刻連結的武器變得如此「凋零」，主動發起整修，今天舉行完工揭幕儀式。

集集鎮長陳紀衡表示，軍史公園為南投縣長林明溱擔任集集鎮長時期開始規劃建設，是最適合作為愛國教育的場域，但近20年由於缺乏相關技術及材料，公園部分除役武器維護狀況較差，感謝協會主動發起這次整修行動，號召退伍弟兄利用休假輪流排班來維護整理。

陳紀衡說，這次整修模式也讓鎮公所獲得啟發，目前正積極與陸軍、空軍等單位接洽，期許更多相關團體陸續加入，一起為軍史公園內的除役軍機、戰車整修活化，擦亮國軍軍魂及中華民國精神。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，軍史公園為集集鎮重要資產，除加強維護硬體，未來朝向園區活化，賦予生命、故事，讓民眾來到經典小鎮集集旅遊時，還可了解過去軍史故事，縣府觀光處將與集集鎮公所在鐵道旅遊發展上加入活化軍史公園，讓園區風華再現。

欣林天然氣股份有限公司董事長、前海軍陸戰隊中將陳子鳳說，感謝各退伍弟兄百忙中為兩棲登陸車重新塗裝，這輛車曾參與越戰，大部分海軍陸戰隊員都搭過這輛車參加演習，對大家來說有深厚情感。

協會總幹事葉威定表示，這輛兩棲登陸運輸車是國內少見有開啟艙門對外展示的除役武器裝備，弟兄放下工作一起整修、噴塗，花費9個工作天完成。（編輯：洪學廣）1090419