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疫情潛藏糧食隱憂 富里農會推米穀粉取代麵粉

最新更新：2020/04/20 12:01
花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，製作蛋糕、麵包、饅頭，農會總幹事張素華大力推薦，希望民眾重視台灣自有米糧的飲食文化。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日
花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，製作蛋糕、麵包、饅頭，農會總幹事張素華大力推薦，希望民眾重視台灣自有米糧的飲食文化。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）武漢肺炎疫情引發糧食危機疑慮，花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，同樣製作出香噴噴的蛋糕、麵包、饅頭，而且口感佳，吃過的民眾都讚不絕口。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延，全球性的糧食出口管制動作或防疫封港，出現糧食危機隱憂，花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華說，觀察到世界各地疫情，加上蝗災嚴重，恐衝擊台灣糧食供需。

台灣自有的米食是非常重要且主要的糧食，但發現國人卻愛吃麵食、麵包等，所以將米磨成米穀粉，取代麵粉，減少台灣未生產的小麥用量。

張素華表示，這次撥出1噸品質優的白米請專業廠商代工磨成粉，再請農會同仁研發製作，蛋糕可以完全用米穀粉取代麵粉，麵包、饅頭則可取50%，米穀粉及製作出的食品將會在農會推廣販售。

根據農委會資料，台灣現在每個人每一年吃米45公斤，吃麵粉大概快50公斤，吃麵比吃飯還多。張素華指出，藉著這次大型疫情的狀況下，讓大家回過頭看看在地的東西才是最珍貴、最適合國人的，喚醒民眾重視台灣自有米糧的飲食文化。

富里鄉為台灣東部農業精華區，也是東部米倉之一，稻米種植面積約2500公頃。（編輯：黃世雅）1090420

花蓮縣富里鄉為台灣東部農業精華區，也是東部米倉之一，稻米種植面積約2500公頃，日前完成插秧。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日
花蓮縣富里鄉為台灣東部農業精華區，也是東部米倉之一，稻米種植面積約2500公頃，日前完成插秧。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日
花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，製作出蛋糕、麵包、饅頭，蛋糕可以完全用米穀粉取代麵粉，麵包、饅頭則可取50%，將會在農會推廣販售。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日
花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，製作出蛋糕、麵包、饅頭，蛋糕可以完全用米穀粉取代麵粉，麵包、饅頭則可取50%，將會在農會推廣販售。中央社記者李先鳳攝　109年4月20日
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