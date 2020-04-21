八里汙水廠暫緩移交 北市府：因討論人力不足

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市政府衛工處代管八里污水處理廠，負責處理北北基人口汙水，行政院在民國106年間指示移交給新北市政府接管。衛工處今天表示，因新北市認為人力不足，先暫緩移交。

台北市議會工務委員會召開會議，列席的台灣民眾黨議員林國成質詢時問及八里汙水處理廠何時移交給新北市政府？

台北市工務局衛生下水道工程處長李建賢答詢時說，移交給新北市政府分兩部分，包含位於新北市境內的抽水站、截流站和八里汙水處理廠，已成立移交小組，去年12月也訂出移交時程。

他表示，今年1月位於基隆河系抽水站等已移交給新北市，新北市政府事後以人力不足為由，要求暫緩移交八里汙水處理廠，3月間，雙市府級單位已開會協商，決定把人力不足議題通報中央。

李建賢會後接受媒體聯訪時說，新北市政府認為要移交八里汙水廠，台北市政府須提供人力，但不可能把編制人員移至新北市，雙市已開府級會議，至於新北市政府提及人力缺口要求會通報中央。

他表示，原定時程是在今年底要移交八里汙水處理廠給新北市，因新北市提人力不足需求，移交先暫緩，會持續跟新北市協調。

衛工處資料顯示，座落新北市八里污水處理廠，北市府在民國86年接管啟用至今，運轉20餘年，八里汙水處理廠負責處理台北市、新北市、基隆市約500萬人口生活污水。行政院在106年7月指示，八里汙水處理廠營運管理工作應移交新北市政府接管。（編輯：張銘坤）1090421