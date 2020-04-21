新北：北市不移撥員額 暫難接管八里污水廠

（中央社記者王鴻國、劉建邦台北21日電）台北市工務局衛工處今天表示，代管八里污水處理廠，因新北市政府認為人力不足，先暫緩移交。新北市政府水利局指出，北市未配合移撥編制員額，形同「交廠不交人」，暫難接管。

台北市工務局衛生下水道工程處長李建賢上午在市議會答詢時說，新北市政府認為要移交八里污水廠，台北市政府須提供人力，但不可能把編制人員移至新北市，雙市已開府級會議，至於新北市政府提及人力缺口要求會通報中央。

新北市政府水利局表示，自台北市政府接管八里污水廠及基隆河部分抽水站等場站，因北市未配合移撥編制員額，形同「交廠不交人」，讓新北市政府暫難接管。

水利局指出，雙北原共識，台北市移交3座抽水站、23座截流站及1座八里污水廠，由新北市接續執行維護管理工作，且當初奉准行政院增置38人員額，隨同業務一併移撥至新北市編制內，此移交原則於106年由台北市報行政院同意。

水利局表示，目前清點、接管4座截流站及1座抽水站，但北市府突然片面表示員額不移交給新北市，逕行更改移交原則並函報行政院，導致新北市接管基隆河系污水收集系統的1座抽水站、4座截流站後，僅能依現行員額以超負荷業務量執行維護管理工作，難以配合北市至各廠站現場逐一進行設備點交作業。

水利局指出，希望北市能遵照函報行政院移交原則，把38名員額隨業務移撥，讓新北市有人力逐站逐廠檢視各廠站設備功能，雖雙北日前開會研商，但現階段仍未能達成共識。（編輯：李亨山）1090421