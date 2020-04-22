更多編輯台推薦新聞：
發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元
生活

發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO
政治

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

防群聚 北市府：景點即時畫面5/1前上線

最新更新：2020/04/22 17:49

（中央社記者劉建邦台北22日電）武漢肺炎疫情持續嚴峻，台北市議員建議在重要觀光景點架即時攝影機，讓民眾了解人流狀況，觀傳局今天表示，規劃提供11處重要景點人流狀況供民眾參考，5月1日前上線。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，國民黨台北市議員王鴻薇建議，五一連假將屆，建議台北市政府可參考其他縣市在重要觀光景點設置即時攝影機，並把現場畫面上傳至網路，讓民眾出遊前可了解景點人流狀況。

對此，台北市觀光傳播局指出，會透過北市警局設置的錄影監視系統，提供民眾重要景點人流狀況，主要是希望不要造成群聚狀況。重要觀光景點即時畫面預定5月1日上線，共提供11處景點監視畫面，系統上線後，民眾可至台北旅遊網、「現在玩台北」APP觀看現場即時畫面。

觀傳局表示，11處景點包含陽明山、動物園、士林官邸、西門町、故宮博物院、國父紀念館、中正紀念堂、華山、永康商圈、公館商圈、饒河商圈。

台北市警察局指出，因公共安全與防制疫情需要，依台北市錄影監視系統設置管理自治條例，配合觀傳局選定觀光景點，提供11支錄影監視系統影像，讓民眾即時觀看人流、車流狀況，為確保不讓車牌曝光，畫面會經微失焦處理，兼顧民眾個資隱私保護。（編輯：方沛清）1090422

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報