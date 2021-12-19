擴大東部服務 時代力量宜蘭聯合服務處成立

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）時代力量立法委員邱顯智、王婉諭與宜蘭黨部今天共同成立聯合服務處。時力表示，年初黨主席陳椒華已與花蓮黨部成立聯合服務處，今天再到宜蘭成立聯合服務處，象徵時力擴大東部服務。

時力發布新聞稿表示，時代力量秘書長白卿芬指出，宜蘭是個很棒的地方，擁有得天獨厚的文化環境，而且過往能看到宜蘭由下而上的文化扎根，這個是非常重要的事情，而時代力量在宜蘭也非常重視這樣的文化發展，她能感受到時代力量在宜蘭能有更好的發展。

王婉諭表示，宜蘭是教育與文化重要的基地，尤其可以看到宜蘭的實驗教育帶動了島內的移民現象，可以看見宜蘭實驗教育的成功。邱顯智表示，時代力量在立法院關注許多交通議題，與宜蘭選出的立法委員陳歐珀在立法院共同努力，看到宜蘭有許多值得時代力量努力的方向，因此與王婉諭一同來到宜蘭設立服務處。

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服務處更邀請文化工作者林正芳擔任總顧問，籌備召集組成服務處顧問團，今天並頒發顧問聘書。時力表示，顧問團由縣內專家學者與青年共同組成，共有包含文化、教育、交通、環境、青年、性別、農業、產業、觀光9大議題顧問，未來將針對宜蘭縣各項議題提出建議。

時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰表示，時代力量在宜蘭雖還未有黨公職，明年的選舉，時代力量在宜蘭市和羅東鎮議員選舉絕不會缺席，期待在明年的選戰中，時代力量能夠在議會建立黨團，用理性與公正的堅持來監督縣政府。（編輯：張銘坤）1101219