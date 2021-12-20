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配合中央推動班班有冷氣 新北：111年2月完工

2021/12/20 16:13
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市配合中央推動班班有冷氣政策，目前正進行各校電力系統改善與冷氣裝設，新北市長侯友宜今天視察時對媒體表示，總體進度已達8成，預計於111年2月全部完工。

侯友宜前往二重國小視察工程及能源管理系統（EMS）建置時，一一了解全市公立高中職以下學校電力系統改善與冷氣裝設情形。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，這也是教育孩子們最重要的一堂課，在能源管理系統上希望能夠發展太陽光電、綠能儲暖跟續暖，在裝冷氣過程當中，要讓孩子們學會永續環境城市如何來達到減碳目標。

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他也針對郭台銘所提及明年會缺電說法表示，「其實我非常擔心缺電問題」，這不僅讓人民憂心忡忡，也會影響到未來產業發展。所以，有權的人就要有責，在整個能源規劃政策上，執政黨要扛起責任，詳詳細細跟全國民眾來做報告。

教育局指出，全市高中職以下學校電力改善共305校（含分校），預計裝設冷氣2萬9968台。未來也希望讓學生在社團活動、宿舍都有冷氣可用，改善夏日高溫不適情形。（編輯：方沛清）1101220

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