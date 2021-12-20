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新北：有線電視頻道111年起採多元分組收費

2021/12/20 18:14
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市新聞局今天公告，111年起轄內13家有線電視系統經營業者實施多元頻道分組方案，推出每月每戶新台幣99元至500元不等的基本頻道收視費組合及套餐供消費者選擇。

新聞局今天發布新聞稿表示，新北市有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議，111年度有線電視基本普及組收視費用上限為500元。

新聞局長張愛晶表示，新北市有線電視系統經營者共13家，家數為全台最多，除已實施分組付費跨區業者外，其他業者也申報分組付費頻道組合及收費辦法，將於111年度全面實施多元分組收費方案。

新聞局科長雷思庭向中央社記者表示，除了全國數位、數位天空及天外天數位等3家跨區業者已推出分組方案外，其他10家業者皆採取提供上百個頻道的基本普及組收費方案，面對部分消費者只偏好收視部分頻道需求，業者明年起將各自推出不同套餐供消費者選擇。

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她表示，業者除推出以法定13台無線頻道加上自組數個頻道，可組成收視費100元的基本組方案，收視戶也可依需求加購其他組合或數位加值服務，選擇更適合自己的有線電視收費方案。

新聞局表示，新北市明年起全面實施多元頻道分組方案，為讓民眾清楚瞭解，市府要求各系統經營者積極運用官網、社群媒體、繳費通知單等各式管道宣傳多元頻道分組方案，逐步朝向讓收視戶「選想要的、看想看的」收視付費精神邁進。（編輯：方沛清）1101220

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