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台南肉品市場新屠宰線落成 穩定溫體牛肉貨源

2021/12/20 18:14（12/20 19:06 更新）
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台南市肉品市場新建牛隻屠宰線20日竣工落成，符合最新衛生法規，每小時屠宰量能加倍，將提升肉品生產效率和服務品質，台南市副市長戴謙（前左）前往視察。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月20日
台南市肉品市場新建牛隻屠宰線20日竣工落成，符合最新衛生法規，每小時屠宰量能加倍，將提升肉品生產效率和服務品質，台南市副市長戴謙（前左）前往視察。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市肉品市場新建牛隻屠宰線今天竣工落成，每日屠宰量可由目前的40至45頭提升到60頭，有助穩定提供台南市相關餐飲業者溫體牛肉貨源。

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台南市政府農業局長李建裕在落成典禮致詞時表示，台南市肉品市場歷史悠久，原有牛肉屠宰場興建迄今近20年，設備老舊已不敷使用，新建牛隻屠宰線於民國108年動土開工，今年完工落成，屠宰登記量為每小時6頭，較原有屠宰線增加3頭，每日最大屠宰量可達60頭。

李建裕表示，台南的清燙牛肉遠近馳名，肉品市場為溫體牛肉市場的重要樞紐，新建牛隻屠宰線符合最新衛生法規，每小時屠宰量能加倍，將提升肉品生產效率和服務品質，不僅提供消費者最高品質安全肉品，更著重在地、新鮮、健康、安全、美味等面向，推廣台南溫體牛肉美食文化產業。（編輯：陳仁華）1101220

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