仁愛河濱商城拆除 明年農曆年前完成

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）經鑑定為危樓的鼓山區仁愛河濱商城，高市府明天將舉行拆除祭祀祈福儀式。依工務局排定期程，工期為60個日曆天，預計明年農曆年前完成。

明天上午10時的拆除祭祀祈福儀式，由副市長林欽榮率領工務局團隊祈願，期許工程順利於明年農曆年前完成，並保障商城住戶後續安置及鄰近居民平安，後續都市更新能配合鄰近的綠園道、愛河、輕軌共同規劃。

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至於拆除範圍，工務局今天新聞稿表示，包括河邊街95巷8~16號(雙號)、河邊街115巷19~21號(單號)、河邊街115巷1~17號(單號)、河邊街103~113號(單號)，工期為60個日曆天，預計明年農曆年前完成。

鼓山區仁愛河濱商城，10月底經市府權責機關會同高市建築師、土木技師及結構技師等三大專業公會現場鑑定，顯示地下室柱子大部分已挫曲，樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力不足，建物具有危險性，考量住戶及鄰近居民安全，市府工務局隨即排定拆除工程。（編輯：孫承武）1101221