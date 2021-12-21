新北首辦高中職畢聯會幹部培力營 百餘學子參與

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新北市政府21日在新北高工舉辦首屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，市長侯友宜（前中）到場和學生對話並啟動「校園超級任務」，期許所有高中職青年以達成永續發展目標（SDGs）為出發點，將倡議的超級任務帶回校園親身實踐，達成自發、互動、共好的教育願景。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 110年12月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府今天舉辦第1屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，共有42所高中職、110名學生參加。教育局表示，藉此培養學生領導知能，強化各校畢聯會學生幹部能力。

市府在新北高工舉辦首屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，市長侯友宜還到現場和學生對話並啟動「校園超級任務」，期許所有高中職青年以達成永續發展目標（SDGs）為出發點，將倡議的超級任務帶回校園親身實踐，達成自發、互動、共好教育願景。

侯友宜表示，今天來參加畢聯會學生幹部培力營，看了超感動，那麼多充滿熱情的同學，來關心學校大小事。希望同學們畢業時能留下很多學弟妹學習的榜樣，帶著未來希望，往前走。

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教育局表示，培力活動共有42所高中職學校﹑110名學生參加。以「青年創意」為培力課程內容主軸，搭配研習講座、小組討論、提案分享等多元方式，拓展新北學生的關鍵能力。

教育局長張明文表示，高中職青年學生是促進新北市社會進步和繁榮創新原動力，希望學生在培力活動中，學習如何將知識轉化為優勢和創造力，教育局也會推陳出新高中職青年學生活動，培養校園認同感及發揮正向影響力，讓新北青年放眼國際、創造未來。（編輯：方沛清）1101221