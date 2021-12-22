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高雄仁愛河濱商城海砂屋拆除 後續都更案招商

2021/12/22 13:52（12/22 14:06 更新）
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高雄仁愛河濱商城被鑑定為「海砂屋」，22日開工拆除；由怪手搭配灑水車拆除河邊街95巷側牆，象徵拆除工程啟動，預計111年農曆年前完工。（高市工務局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月22日
高雄仁愛河濱商城被鑑定為「海砂屋」，22日開工拆除；由怪手搭配灑水車拆除河邊街95巷側牆，象徵拆除工程啟動，預計111年農曆年前完工。（高市工務局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月22日
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）城中城大火後第3棟危險建物拆除，高雄仁愛河濱商城被鑑定為「海砂屋」，副市長林欽榮今主持拆除祈福儀式，預計明年農曆年前完工，也期盼都更案明年底前招商成功。

林欽榮上午率局處主持拆除工程祈福儀式，之後鳴笛開工，由怪手搭配灑水車拆除河邊街95巷側牆，象徵拆除工程啟動，預計明年農曆年前完工。

林欽榮在臉書表示，由於建物經評估耐震力不足，具危險性，市府依建築法規定需強制拆除，也先於11月1日張貼公告，限期住戶1個月內完成搬遷。另市府團隊聯合社區都市更新會設置租賃服務站，先讓「單元一」的125戶住戶1個月內妥善遷移安置。

林欽榮指出，河濱商城更新會所提的所有權人安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費用，市府已批准動用都更基金先行代墊，將撥付給有需要所有權人；另外更新會向內政部營建署申請的都更事業及權變計畫補助，市府也同意先代墊新台幣650萬元。

他表示，河濱商城社區緊鄰鐵路園道、輕軌車站、公園及愛河，都更位置條件佳，都發局已依都更條例第7條及第37條劃定都市更新地區，只要1/2所有權人及持分面積即可辦理都市更新。市府也責請都發局專案協助河濱商城更新會，以「五八八自主民辦都更輔導專案」及「一六八都更速審機制」，加速推動社區整合及自主都市更新程序，期盼都更案能於明年底前招商成功。

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依工務局新聞稿，仁愛河濱商城為鋼筋混凝土造，地上5層、地下1層公寓，施工總樓地板面積1萬2278平方米。完成施工前鄰近建築物現況調查後，今天開工拆除，預定明年農曆年前完成拆除工作。

高雄城中城大火後，市府展開全市1099棟老舊建物聯合稽查，其中位於鼓山區的仁愛河濱商城今年10月28日由專業技師公會進行建物結構安全鑑定，結果顯示部分建物地下室柱子大部分已挫曲，同時樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，即俗稱「海砂屋」。（編輯：孫承武）1101222

高雄仁愛河濱商城被鑑定為「海砂屋」，22日開工拆除；副市長林欽榮（圖中）主持拆除祈福儀式，預計111年農曆年前完工。（高市工務局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月22日
高雄仁愛河濱商城被鑑定為「海砂屋」，22日開工拆除；副市長林欽榮（圖中）主持拆除祈福儀式，預計111年農曆年前完工。（高市工務局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月22日
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