海科館32公尺錢饅溜滑梯試營運 填問卷免費體驗

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國立海洋科技博物館打造全長32.8公尺的立體螺旋溜滑梯，由5樓滑至2樓僅需4秒鐘，24日起至民國111年1月6日試營運期間，民眾只要填寫問卷就可免費體驗1次。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月23日

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）國立海洋科技博物館打造全長32.8公尺的「錢饅溜滑梯」明天起試營運，期間填寫問卷可免費體驗，另為歡度耶誕節，館方還推出音樂饗宴和手作體驗課程，歡迎民眾前來體驗。

海科館今天發布新聞稿表示，海科館主題館5樓延伸至2樓的海洋立體螺旋溜滑梯明天起試營運，這座搭配海洋生物手工彩繪的「錢饅溜滑梯」，全長32.8公尺，垂直高度11.5公尺，由5樓溜至2樓僅需4秒鐘，試營運期間至明年1月6日，民眾只要填寫問卷可免費體驗一次，未來只要入館，即可以新台幣50元體驗高速滑溜的刺激。

海科館指出，「樂來海科音樂饗宴」25日上午11時則安排耶誕音樂派對，由基隆市仁愛國小、暖西國小、建德國小、尚仁國小等各校弦樂團帶來一系列好聽的樂曲，下午3時則有台北室內50合唱團，以唱遊知音帶來耶誕歌曲與經典合唱曲。

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海科館表示，26日的耶誕樹耳環架手作體驗與耶誕花環圈麵包手作體驗，課程資訊一開放，很快吸引民眾熱烈報名，為滿足向隅民眾，特別加開耶誕樹耳環架手作體驗場次。

此外，海科館館長陳素芬指出，為因應耶誕節慶，海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處也布置耶誕彩燈供民眾欣賞和拍照，大門於明年元宵節前也延長至晚間8時關門，讓民眾可以欣賞夜晚的美麗。（編輯：李錫璋）1101223