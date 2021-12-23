角落小夥伴萌到碧潭 蜥蜴母子展溫馨療癒

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新北市碧潭又有新裝置藝術，地景藝術裝置「來！碧潭小角落」23日晚間點燈，其中恐龍（蜥蜴）與母親的親子意象浮現碧潭水面，溫馨療癒，吸引民眾目光。（蔣志薇提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市碧潭風景特定區今天晚間點亮知名的「角落小夥伴」水上裝置藝術，將展出92天至明年3月24日。冬天夜晚在碧潭水岸欣賞蜥蜴母子等可愛小萌物，可感受其獨特魅力與風情。

新北市觀光旅遊局長蔣志薇晚間在新店碧潭為地景「角落小夥伴」裝置藝術點燈，結合碧潭新店溪美麗的自然景致，希望帶來療癒人心的地景裝置。

觀光旅遊局發布新聞表示，角落小夥伴又稱為「角落生物」，是日本企業San-X公司的創作角色，包含5隻擬人化主角白熊、企鵝、貓、炸豬排、蜥蜴，及其它角色鮮明的小夥伴，形象可愛療癒。

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觀旅局說，點燈的地景裝置，以角落小夥伴溫馨團聚為主題，帶出蜥蜴與母親的「親子」意象，傳遞珍惜家人、夥伴同心的歡樂氛圍；盼望增加新北市的國際能見度，帶給民眾療癒又難忘的驚喜體驗。

蔣志薇接受中央社記者電訪表示，15公尺高的蜥蜴與母親，浮現在碧潭水面，蜥蜴安心依偎在母親背上，溫馨親情畫面，還有角落小夥伴們陪伴的友情場景。每天夜晚6時起至晚間10時點亮角落小夥伴，白天與晚上展現不一樣的碧潭風情。（編輯：方沛清）1101223

日本高人氣IP「角落小夥伴」現身新北市碧潭風景區，化身大型裝置藝術「來！碧潭小角落」，23日晚間溫馨點燈，展期將持續至111年3月24日。（蔣志薇提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月23日