五月天跨年開唱 一卡通推跨年主題版、螢光棒鑰匙圈

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樂團五月天將於耶誕節至跨年到高雄開唱，一卡通公司與相信音樂合作推出高雄跨年主題版一卡通（左），2020年「Mayday五月天螢光棒一卡通」也優化推出鑰匙圈樣式（右）。（一卡通公司提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月24日

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）因應五月天耶誕節至跨年到高雄開唱，一卡通公司與相信音樂合作推出高雄跨年主題版一卡通，去年的「Mayday五月天螢光棒一卡通」也優化推出鑰匙圈樣式，五迷們切勿錯過。

一卡通公司今天上午發布新聞稿說明，由於去年推出的迷你版螢光棒一卡通遭搶購秒殺，公司趁著五月天返回高雄開唱，特別優化推出鑰匙圈樣式，希望滿足廣大五迷們收藏、攜帶展示的需求。

五月天跨年演唱會將於耶誕節至元旦跨年期間返回高雄開唱，五迷期待的演唱會限定版周邊紀念商品也將同步開賣。一卡通公司與相信音樂再次合作，除了推出一定要收藏的五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022高雄跨年主題版一卡通外，去年特別推出的「Mayday五月天螢光棒一卡通」，今年更優化推出鑰匙圈樣式，嗶卡一樣發出藍光。

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一卡通公司表示，螢光棒一卡通有黑白兩款，每款售價新台幣390元，五月天「好好好想見到你」 Mayday Fly to 2022高雄跨年版演唱會主題一卡通每張售價100元，成套購買優惠價850元。2021年12月25日首場演出日起，五迷們就可以在演唱會現場的周邊商品區購買，每場數量有限。

一卡通公司也提醒，演唱會人潮眾多，為了防疫入場請務必戴上口罩，演唱會地點在高雄世運主場館，臨近高雄捷運世運站，民眾可多利用大眾運輸工具前往，以免周邊交通壅塞影響觀看演唱會行程。（編輯：黃世雅）1101224