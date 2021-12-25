冷氣團催促梅花綻放 趕上元旦假期盛開

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今年冬天冷氣團提早報到，又濕又冷催促梅花在12月底開放，25日台東鸞山部落已有不少賞花人潮。中央社記者盧太城台東攝 110年12月25日

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）今年冬天冷氣團提早報到，又濕又冷催促梅花在12月底開放，趕上元旦假期盛開，梅農期盼美麗的花海能帶來好消息，期待讓已欠收3年的梅子好豐收。

這幾年暖冬影響梅子開花和結果，民國108年的冬季花開不到1成，去年則是提早在12月中旬開花，且「開好開滿」，南橫公路、海岸山脈鸞山部落都是雪白的花海，但因缺蜜蜂授粉情況不佳，導致欠收。

今年11月8日就有冷空氣報到，一直到12中旬，陸續有鋒面來襲；不僅天氣比往年提早寒冷且雨水充足，濕冷的氣候適合梅花開花。

這幾天鸞山地區的梅花爭相綻放，將近5成花開，許多梅園已是一片雪白花海，今天假日吸引賞花人潮。

鸞山森林博物館長阿力曼接受中央社記者訪問時表示，今年很特別，梅樹提早一星期花開，鸞山從「會走路的樹」景點到「森林博物館」沿線的梅花陸續開花，「松林梅有機自然生態農場」一帶也開了5成，預估元旦假期盛開，花期到明年1月中旬。

松林梅自然生態農場主人何介臣表示，今年冷空氣和鋒面提早報到，露水相伴，梅花笑開懷，從元旦到明年1月5日前都是盛開期，接著開始凋落。期盼美麗的花海能讓空等3年欠收的梅子能有好收成。

何介臣解釋，梅花12月底開花，如果以國曆來看是「提早」開花，但如果以農民曆來看是準時開花。因為梅花的花期是春節前1個月左右，現在距離春節約1個月，現在開花是正常。

何介臣舉例，96年2月18日才春節，當年的梅花也是在1月20左右盛開；109年春節在1月25日，結果梅花在元旦盛開，所以今年這時候開花以農民曆來看算是正常。（編輯：黃世雅）1101225

台東鸞山地區梅花近日爭相綻放，將近5成花開，許多梅園已是一片雪白花海。中央社記者盧太城台東攝 110年12月25日