更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東焚化廠回饋金 補助全台東市家戶水電費

2021/12/27 16:33（12/27 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣焚化廠將於民國111年上半年試營運，按年燒垃圾量估算回饋金約新台幣1600萬元，將採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
台東縣焚化廠將於民國111年上半年試營運，按年燒垃圾量估算回饋金約新台幣1600萬元，將採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東縣焚化廠將於明年上半年試營運，環保局表示，按年燒垃圾量估算回饋金約新台幣1600萬元，將採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費，全台東市都納入回饋範圍。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東的家戶垃圾有高達98%無法外運處理，只能堆置在縣內掩埋場，除了家戶垃圾再加上一般事業廢棄物，每月將有約3500公噸面臨無處去的問題。

由於高雄廠早已拒收其他縣市垃圾，而其他縣市焚化廠也因將整修無法代燒，造成縣內各地垃圾無處可去的危機，更顯得垃圾自主處理的重要與急迫性，因此，台東焚化廠除提前在今年底前進行機器測試校調，預計明年上半年完成試燒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣環保局指出，焚化廠回饋金的發放採用台東市普發的方式進行，採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費，使民眾有感。

縣長饒慶鈴表示，因焚化廠位於台東市，焚化廠回饋金的發放關係到台東市民，縣府在焚化廠議題上，自始至終維持資訊公開、民眾參與的態度；訂29日晚間7時至8時於東台有線電視台及台東縣環境保護局臉書（Facebook）粉絲專頁直播「台東縣垃圾焚化廠營運階段回饋金管理運用辦法」說明會，並透過線上問答方式解答民眾疑問。（編輯：陳仁華）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族