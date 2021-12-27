淡大師生體驗西班牙跨年習俗 吞12顆葡萄祈願好運

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（中央社記者王鴻國新北27日電）歲末年初之際，新北市淡水區長巫宗仁與淡江大學西語系主任劉愛玲等人今天在校園體驗西班牙跨年傳統，在12聲鑼響中，大家接續生吞代表12個月份的12顆葡萄，祈願新年獲滿滿好運。

淡江大學西班牙語文學系今天傍晚6時在外語大樓大廳提前敲鑼跨年，除巫宗仁及劉愛玲外，還有淡江外語學院長吳萬寶等貴賓，以及大批熱情的學生們參加，大家體驗西班牙跨年傳統，吞了12顆葡萄後，隨後舉杯和師生相互道Salud（乾杯），邀約來年豐盛。

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活動中相當特別的是，有幾名淡水地區詩人如張台瓊、游淑惠、張素妹，把預先上網蒐尋吞葡萄習俗的心得化為詩句，並於現場即興吟詠：「吞下12顆豐盛圓滿的祝福/觸摸/2022第一根虎鬚」。

劉愛玲致詞表示，西語系跨年吞葡萄活動模擬西班牙當地風情，即使人不在馬德里太陽門廣場，也能體驗皇家郵局鐘塔前的跨年氛圍。現場提供西班牙桑格利亞（Sangria）水果酒，還有西班牙烘蛋、淡菜、章魚等西班牙小點（Tapas）都極盡巧思，大家都覺得十分盡興。（編輯：卞金峰）1101227