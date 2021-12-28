隔離期滿前10小時外出罰20萬 男拒繳豪宅險遭查封

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高雄杜姓男子5月遭匡列居家隔離，但他卻在期滿前10小時偷偷開車外出，遭衛生局裁罰新台幣20萬元。行政執行署高雄分署發現他拒繳罰鍰派員前往豪宅查訪，當場留下現場執行通知，杜男疑擔心遭查封，隔天就前往高雄分署繳清罰鍰。（行政執行署高雄分署提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄杜姓男子5月遭匡列居家隔離，但他卻在期滿前10小時偷偷開車外出，遭衛生局裁罰20萬元。行政執行署高雄分署發現他拒繳罰鍰派員前往豪宅查訪，他疑擔心遭查封，隔天立刻繳清。

行政執行署高雄分署今天上午發布新聞稿指出，杜男今年5月7日因和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案有接觸史，遭匡列居家隔離個案，但他在隔離期滿前10小時偷偷開車外出辦事，案經移送高雄市政府衛生局裁罰新台幣20萬元限期履行，但他逾期未繳，全案因此移送行政執行署高雄分署執行。

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高雄分署調查，杜男名下有價值不菲不動產，且還持有高額科技股票，據此研判他有屢行義務可能，並派員前往杜男豪宅按壓對講機。由於無人接聽，執行署人員當場留下現場執行通知，結果他隔天就前往高雄分署繳清20萬元防疫罰鍰。

高雄分署呼籲，民眾如因違反防疫規定遭裁處罰鍰，移送行政執行署高雄分署執行，必將依法強力執行，除查扣義務人財產，必要時採取限制出境、拘提、管收等強制措施，如義務人確實有經濟困難情形，可向高雄分署申請分期繳納，切勿置之不理。（編輯：張雅淨）1101228