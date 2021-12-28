台中火車站保存計畫 經協調確定不劃設古蹟保存區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）文化部文資局在8月間公布國定古蹟台中火車站保存計畫，劃定範圍50公頃引發爭議，立委黃國書今天表示，與文資局協調後，確定不會劃設古蹟保存區。

文化部文化資產局依「文化資產保存法」與「古蹟保存計畫作業辦法」規定，委託中興大學執行「國定古蹟台中火車站保存計畫」。並於8月24日舉辦說明會報告相關規劃，其中劃設「研究範圍與保存計畫範圍」達50公頃引發爭議。

多名地方民意代表與里長在說明會中認為，這項計畫一旦經文化部審議通過影響很大，恐限制保存區內的建築物高度、顏色等。為此，黃國書歷經3個月多方協商與相關法條研析後，解決保存計畫爭議，並於下午召集文資局與台中市政府相關單位，就此案召開結案成果說明會。

黃國書表示，8月份看到保存計畫消息就馬上邀集文資局了解狀況和協商，陸續也接獲地方里長陳情；保存計畫與台中市大型建設及地方發展密切相關，且對於古蹟保存區計畫範圍內的民眾權益也應審慎考量，依法規定執行計畫同時也應有完善的配套措施，以避免民眾權益受損。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國書認為，古蹟保存和地方發展及民眾權益必須兼顧，他看過很多在地居民反對古蹟的例子，但有關單位若處理得當，古蹟保存不僅能保留在地文化歷史發展的記憶，也不會妨礙地方發展，甚至成為地方的亮點。

經黃國書召開多次協商會議與專家學者評估後，文資局指出，確定不會劃設「古蹟保存區」，依原都市計畫土地分區的規範辦理；並確定保存計畫範圍為古蹟定著基地的車站專用區、前方廣場與道路，大幅縮小計畫範圍。（編輯：郭諭儒）1101228