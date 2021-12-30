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台東天后宮元宵節遶境 參與人員須完成疫苗施打

2021/12/30 09:44
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東元宵節重頭戲陣頭和神明遶境活動，主辦的台東天后宮宣布如期舉行，元旦開始開放宮廟報名。廟方提醒，參加遶境宮廟人員必須完成COVID-19疫苗施打。

主辦台東元宵節遶境的天后宮發言人林崑成接受中央社記者訪問時表示，明年元宵節陣頭和神明遶境如期在明年農曆1月15和16日舉行，元旦上午10時在天后宮舉行發送報名表，如未接到通知的宮廟也可以參加並領報名表。

林崑成表示，今年計畫舉辦2天遶境，第2天進廟。由於碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，因此配合政府的防疫措施，各隊要注意主辦單位未來宣布的消息，最壞是停辦。

林崑成表示，今年活動規定重點，包括報名至111年2月5日截止、2月11日抽籤；報名費每隊新台幣1萬元；依政府防疫規定報名者要影印小黃卡證明打過疫苗才參加遶境。另外，不隨意放炮、路線上不得設臨時壇。

林崑成表示，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及台東縣各鄉鎮父老鄉親趕來台東市看熱鬧。（編輯：謝雅竹）1101230

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