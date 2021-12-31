年終驚喜 神秘善心家族贈部東醫院復康車輛

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衛福部台東醫院30日獲贈一部價值近新台幣200萬元的復康車輛，只知捐贈者是江姓家族，捐贈的醫療器材遍布全國，捐贈的車輛上寫著捐贈人江濱和張粹蕙。中央社記者盧太城台東攝 110年12月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）衛福部台東醫院昨天獲贈一部價值近新台幣200萬元的復康車輛，只知捐贈者是江姓家族，捐贈的醫療器材遍布全國。

昨日是今年的最後一個上班日，一輛全新的頂級復康車輛開到部東醫院，迎接的醫院人員開心說「很厲害，這名神祕的捐贈者竟然知道醫院缺康復車輛，捐的正是時候」。

昨天在現場接車部東醫院公關賴永成說，今年9月底醫院接到一通銀行理專的電話，對方說「有名江先生問，醫院是不是需要復康車輛？」醫院立即回應「是，正缺康復巴士」。

賴永成說，前幾天再接獲電話，對方說12月30日會將全新的康復車輛送到部東醫院。

昨天上午負責交車的台灣福祉科技公司經理沈星統，將車開到醫院，示範車輛功能，包括開門立即伸出的電動踏板讓行動不便的病患上下車更加方便、後門的原廠電動載台能夠承重300公斤以上輪椅收放自如。

沈星統說，「這名江先生簽約之後3天就付了車價一半的訂金，從頭到尾都沒有接觸到，我們都是跟他的代理人（銀行理專）聯繫，還說交車儀式感謝儀式通通都不要，有夠低調，從沒碰過這麼阿莎力的客戶」。

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賴永成說，醫院想向捐贈的江先生表達謝意，但不管從銀行理專或是車商都無法獲悉捐贈者是誰，只知道是一個神祕江姓家族，這個神秘家族在北部，捐贈的醫療器材遍布全國，捐贈的車輛上寫著捐贈人江濱和張粹蕙，研判是江先生的雙親。

部東醫院表示，醫院原本只有唯一一輛老舊的復康車，這部新車就像及時雨一樣，對醫院幫助很大。近200萬元的復康新車，醫院將會用來接送日照中心的長輩，與成功分院行動不便的就診民眾，感謝捐車的江先生。（編輯：黃世雅）1101231