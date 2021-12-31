漁人碼頭跨河煙火秀 新北：戴口罩分散觀賞

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新北市長侯友宜（左）31日視察交通局交控中心，關心元旦連假首日車流及人潮狀況。他表示，晚間8時在淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦的跨河煙火秀，預料吸引大量人車潮，交通局及文化局務必管控現場人流，妥適疏導進場與散場人潮。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府今晚將在漁人碼頭舉辦跨河煙火秀，市府表示，除做好進場、散場人流分散措施，也呼籲參加民眾做好防疫，戴口罩參加，分散觀賞區塊避免群聚，以度過快樂平安跨年夜。

市長侯友宜今天視察交通局交控中心，關心元旦連假首日車流及人潮狀況。他表示，晚上8時在淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦的跨河煙火秀，預料吸引大量人車潮，交通局及文化局務必管控現場人流，妥適疏導進場與散場人潮。

侯友宜說，尤其COVID-19（冠狀病毒疾病）病毒變異株Omicron來勢洶洶，前兩天才發生台北防疫旅館染疫事件，管制人流時要兼顧民眾安全與防疫措施，並與中央流行疫情指揮中心密切聯繫，讓民眾度過快樂平安跨年夜。

侯友宜接受聯訪時表示，依舊全力備戰防疫，提醒民眾若身體不舒服絕對不要前往，參觀煙火秀務必全程戴口罩，配合現場防疫人員提醒，分散觀賞區塊找到最佳觀賞景點。

侯友宜呼籲，民眾聚餐及歲末尾牙活動多，酒駕案件恐增加，已要求警察局嚴格規劃勤務，遏止酒駕，希望市民不要酒後駕車。

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交通局長鍾鳴時針對煙火秀交通疏導表示，規劃淡海輕軌、公車及借用公路總局沙崙路工區，簡化公車調度動線以加速人車分流散場，並即時監控交通情況，由觀察員定時回報周邊車流，配置警力協助疏導交通。

交通安全科長林昭賢表示，湧入漁人碼頭觀賞煙火秀的人車潮，預計今晚7時達到尖峰，會場將於下午4時至晚間10時交通管制。港區內停車達8成滿後，將禁止進入港區，警察局將加強取締淡水區中正路、觀海路和淡海路沿線違規停車，呼籲民眾搭捷運前往。（編輯：方沛清）1101231