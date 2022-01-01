新北歡樂耶誕城2日閉幕 追燈打卡最後倒數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2021新北歡樂耶誕城即將在2日閉幕熄燈，新北市觀光旅遊局1日歡迎民眾可把握最後展出時間，前往欣賞夢幻燈飾魅力。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北歡樂耶誕城將於2日閉幕熄燈，新北市府今天表示，耶誕城的耶誕樹被英國旅遊雜誌推薦並列世界8大耶誕樹之一，民眾可把握最後時間到3大燈區欣賞美麗燈飾與光雕魅力。

新北市府觀光旅遊局長蔣志薇今天告訴中央社記者，英國旅遊媒體旅行癖Wanderlust日前推薦新北歡樂耶誕城的耶誕樹，並列為全球令人驚嘆的8棵耶誕樹之一。

蔣志薇說，其餘知名的7棵耶誕樹裝置燈飾為，美國紐約洛克菲勒中心、立陶宛首都維爾紐斯、巴西里約熱內盧、葡萄牙里斯本、義大利古比奧（Gubbio）英吉諾山、法國斯特拉斯堡、英國倫敦等國的耶誕樹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣志薇表示，新北歡樂耶誕城主燈是該旅遊雜誌所報導的耶誕樹中，亞洲區唯一上榜名單，展現新北市不斷努力創造獨特城市魅力，吸引全球目光的成果，也感謝民眾願意配合相關防疫規定。

市府觀光旅遊局表示，歡樂耶誕城與丹麥知名玩具品牌樂高公司合作，打造3D雷射光雕投影秀，及3大燈區的樂高裝置，活動至1月2日結束，民眾可以把握元旦連續假期，不要錯過欣賞美麗燈飾與光雕的無限魅力。（編輯：方沛清）1110101