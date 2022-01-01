英媒推薦全球8大驚嘆耶誕樹 新北耶誕城上榜

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英國旅遊雜誌Wanderlust將台灣新北歡樂耶誕城的「樂高耶誕樹」，推薦為「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」之一。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國旅遊雜誌Wanderlust將台灣新北歡樂耶誕城的「樂高耶誕樹」，推薦為「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」之一，與立陶宛首都座堂廣場的耶誕樹等共同上榜。

Wanderlust報導，新北耶誕城2021年的耶誕樹主題是樂高，搭配華麗的藝術裝置、投影和炫目燈光秀，大概是上榜者中最盛大，也是台灣最高的耶誕樹。尤其考慮到耶誕節在台灣並非國定假日，如此大規模歡慶耶誕更是令人驚訝。

其他一同上榜的還有美國紐約市著名景點洛克斐勒中心（Rockefeller Center）、立陶宛首都維爾紐斯座堂廣場（Cathedral Square）、巴西里約熱內盧、葡萄牙里斯本、義大利古比奧（Gubbio）英吉諾山（Mount Ingino）、法國史特拉斯堡（Strasbourg）、英國倫敦等城市的耶誕樹。

新北市府觀光旅遊局表示，歡樂耶誕城與丹麥知名玩具品牌樂高公司合作，打造3D雷射光雕投影秀，及3大燈區的樂高裝置，活動至1月2日結束，民眾可以把握元旦連續假期，不要錯過欣賞美麗燈飾與光雕的無限魅力。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110101

英國旅遊雜誌Wanderlust推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，美國紐約洛克斐勒中心的巨型耶誕樹入列。圖為紐約疫情回溫，耶誕樹周遭仍擠滿人潮。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月26日

▼立陶宛維爾紐斯座堂廣場

▼英國倫敦