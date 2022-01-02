竹市中正市場3日起打疫苗免預約 贈百元賣場禮券

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新竹市長林智堅（左）2日宣布，3日至7日期間，符合疫苗接種對象至中正市場2樓施打站完成任何1種疫苗接種者，即贈賣場新台幣100元禮券2張。圖為林智堅日前視察疫苗施打站情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市長林智堅今天指出，3日起至7日期間，符合COVID-19疫苗接種對象至中正市場2樓施打站完成任何1種疫苗接種者，即贈賣場新台幣100元禮券2張，免預約可赴現場施打。

新竹市政府衛生局今天發布新聞稿，林智堅在新聞稿中表示，國外因Omicron變異株導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引起一波高峰，加上海外返鄉潮及農曆年節即將到來，為鼓勵尚未完整接種疫苗的民眾，市府祭出打疫苗送禮券活動。

新竹市衛生局指出，這次符合「打疫苗、領禮券」活動資格，包括第1、2、3劑COVID-19疫苗施打對象，民眾可依能接種疫苗時間前往施打，也歡迎其他縣市民眾前往施打。

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衛生局表示，中正市場施打站5天接種時間為上午8時至上午11時、下午3時至晚間7時，疫苗種類分別為1月3日上午BNT、下午AZ，1月4日上午BNT、下午莫德納，1月5日上午BNT、下午AZ，1月6日上午BNT、下午莫德納，1月7日上午BNT、下午AZ。

衛生局說明，新竹市第1劑疫苗涵蓋率已達94.4％，第2劑涵蓋是80.9％。有關疫苗接種相關資訊，請洽疫苗專線03-5355137或上新竹市防疫資訊網查詢。（編輯：戴光育）1110102