台東送農會禮券鼓勵打疫苗 移民署深入偏鄉施打

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為鼓勵民眾施打COVID-19疫苗，台東縣7日起只要接種第1劑及第2劑疫苗者，就贈送農會200元禮券，送完為止。（取自衛福部台東醫院粉專）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月6日

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）再傳本土疫情，鼓勵民眾施打疫苗，台東縣明天起只要接種第1劑及第2劑疫苗者，就贈送農會200元禮券，送完為止。

另外，移民署台東縣專勤隊也將聘請多國語言通譯人員，深入偏鄉鼓勵外來人口施打疫苗。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天接受媒體訪問時表示，目前台東縣第1劑施打覆蓋率為7成左右，第2劑有6成，去年11月辦理「非你『莫』屬-你來打疫苗我送禮」莫德納疫苗接種場次，民眾響應踴躍。

他說，今年自明天起至1月30日止，18歲以上的民眾，接種1、2劑疫苗就送農會禮券200元，因禮券數量有限，送完為止，施打第3劑不列贈品受惠。

禮券將配發指定醫療院所，另16鄉鎮衛生所也已贈送200元以下衛教品。呼籲鄉親盡快完成接種，守護自己和家人的健康。相關訊息可至衛生局官網查詢。

另外，移民署台東縣專勤隊長黃志明今天告訴中央社記者，台東移民署攜手台東縣衛生局將於1月11日前往南橫公路海端鄉霧鹿社區提供疫苗接種服務。

黃志明表示，目前是南橫山區高冷蔬菜、生薑及高山茶葉盛產季，農務辛勞繁忙，台東縣專勤隊結合相關單位及醫療院所共同推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，11日晚上6時至晚上8時以「不限身分，隨到隨打」方式，在霧鹿社區活動中心提供疫苗接種快打服務。

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同時，為讓逾期停（居）留外來人口能安心接種疫苗，也聘請多國語言通譯人員協助填寫意願書，並以中、英、印尼及越南等語言文宣，請現場移工利用社群軟體協助宣傳，鼓勵親友與逾期外來人口出面接種疫苗。

黃志明呼籲，這次專案採「不通報、不查處、不收費、不管制」方式，請海端鄉居民多鼓勵逾期外來人口踴躍出面安心接種疫苗，提升疫苗覆蓋率，健全國內防疫能量，保護全國人民身體健康，歡迎洽詢台東縣專勤隊專線（089）342095。（編輯：張芷瑄）1110106