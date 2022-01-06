虎年開運金幣夯 屏南2土地公廟除夕起限定發送

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為迎接農曆春節到來，高山巖福德宮特別在虎年訂製象徵福氣與財氣的招財金元寶，預計在除夕到大年初5限定發送。（取自高山巖福德宮臉書）中央社記者李卉婷傳真 111年1月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）恆春半島高山巖福德宮與車城福安宮是屏南2座歷史悠久的土地公廟，為迎接農曆春節到來，將分別在除夕到年初5發送虎年開運招財錢母，為民眾帶來財運及福氣。

高山巖福德宮主委謝登勇接受中央社記者訪問表示，農曆春節快到了，特別在虎年訂製象徵福氣與財氣的招財金元寶，預計將在除夕到年初5限定發送。

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車城鄉福安宮今年也準備5萬枚的虎年招財錢母，福安宮總幹事陳明秀接受中央社記者訪問說，去年因為受到疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消發放，不過現階段全台疫苗施打覆蓋率提升，決議今年恢復發放錢母，分別在除夕夜及大年初1至初5的上下午時段發送，讓民眾在新的一年「福、財都滿滿滿！」

陳明秀表示，邁入第7年的拜頭香活動，今年也將在除夕夜舉行，將在晚上11時子時開廟門，由工作人員將眾人頭香同時插入爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運。」（編輯：黃世雅）1110106