更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北推科技執法 淡水中山北路16日啟用違停偵測

2022/1/6 14:32（1/6 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府警察局淡水分局表示，將於16日起於淡水區中山北路一段啟動科技執法，自動偵測違規停車並逕行舉發，維護行車秩序。（淡水警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月6日
新北市政府警察局淡水分局表示，將於16日起於淡水區中山北路一段啟動科技執法，自動偵測違規停車並逕行舉發，維護行車秩序。（淡水警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國﹑沈佩瑤新北6日電）為維持交通秩序，新北市警察局在各主要路口陸續建置科技執法設備，淡水區中山北路一段將於1月16日起啟動「違規停車偵測執法設備」自動偵測違規停車並逕行舉發。

新北市交通警察大隊大隊長鄭永裕向中央社記者表示，為維護行車秩序、減少道路車輛違規亂象，陸續在各主要路口及路段設置科技執法設備，分別針對紅線違停﹑路口淨空及不禮讓行人等項目偵測並逕行舉發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

淡水分局表示，淡水區中山北路一段違停嚴重，110年度發生約270餘件交通事故，造成許多車損與民眾受傷；設置「違規停車偵測執法設備」並將於1月16日起啟動科技執法，以協助交通秩序整理。

淡水分局指出，「違規停車偵測執法設備」利用AI偵測攝影機於禁止停車時段，針對車輛違停進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。依據道路交通管理處罰條例，違規停車可處新台幣600元至2400元罰鍰。（編輯：陳仁華）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族