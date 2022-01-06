花蓮市與插畫家Q版如虎添翼聯名春聯 即起免費索取

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農曆新年即將到來，花蓮市公所再度與插畫家Duncan合作推出聯名春聯，花蓮市長魏嘉賢（中）表示，展望新的一年大家都能揮別陰霾，各行各業能夠「虎虎生風」。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年1月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）農曆新年即將到來，花蓮市公所再度與插畫家Duncan合作推出聯名春聯，推出「如虎添翼、虎虎生風」春聯，以可愛生動畫風取代老虎兇悍刻板形象，即日起開放免費索取。

Duncan是花蓮子弟，花蓮市公所過去2年與Duncan聯名推出春聯大受市民好評，今年虎年再次邀請Duncan操刀設計，以畫上翅膀的老虎抓住Duncan人像，呈現「如虎添翼」的主視覺；另一款春聯則是延續以往，為市長一家人Q版人物拜年圖。

Duncan說，一般對老虎的印象都比較兇，這次創作可愛的老虎搭配翅膀的形象，希望扭轉民眾對虎年的刻板印象。

花蓮市長魏嘉賢今天表示，去年一整年台灣遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，許多人的經濟、生活都受到影響，展望新的一年大家都能揮別陰霾，各行各業能夠「虎虎生風」。

魏嘉賢表示，這款聯名春聯即日起透過專人送達花蓮市4萬5000餘家戶，有額外需求的民眾，可於即日起週一至週五上班時間至花蓮市公所服務台免費索取。（編輯：陳仁華）1110106