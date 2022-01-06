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接見「超跑媽媽」 陳其邁送平板期許繪畫專才謀生

2022/1/6 20:27（1/6 20:56 更新）
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高雄市長陳其邁（右）6日接見曾獲110年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的陳嘉齡（後左）及兒子小比，陳嘉齡也贈送自己畫的畫像給陳其邁留念。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
高雄市長陳其邁（右）6日接見曾獲110年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的陳嘉齡（後左）及兒子小比，陳嘉齡也贈送自己畫的畫像給陳其邁留念。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市長陳其邁今天接見曾獲110年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的陳嘉齡及兒子小比，並送iPad平板給陳嘉齡，盼她藉由繪圖軟體增進謀生技能。

有「超跑媽媽」稱號的陳嘉齡，育有極重度的腦性麻痺兒，從民國107年至今已帶著小比參加169場路跑，足跡遍及全台，家中掛滿無數獎牌。熱愛運動的她，曾說要當孩子的腳，帶他走遍台灣各地。

閒暇時，陳嘉齡靠畫畫紀錄小比的生活點滴。去年5月中旬，陳其邁到陳嘉齡家中慰訪，碰巧看見她的手繪人像畫作，畫工細緻、栩栩如生。

陳嘉齡遺憾不能以繪畫專才謀生，陳其邁則請社會局協助家庭所需， 社工也持續給予關懷。

高雄市社會局發布新聞稿表示，陳其邁今天再邀請陳嘉齡母子到市長室參觀，並一一介紹自己上班的狀況，像是在哪開會、接待賓客等。

陳其邁送了一組限量的搜救犬娃娃給小比，同時也送iPad平板給陳嘉齡，期待她藉由繪圖軟體增進謀生技能，自立生活，創作更多動人作品。陳嘉齡也帶著自己畫的市長畫像給陳其邁留念。

陳其邁對陳嘉齡長年照顧身障兒表達敬意，並提及每名身障者及其照顧者都需要被疼惜與照顧，市府照顧措施社區、居家及機構式並進，朝多元面向建構服務網絡。

社會局表示，高雄市目前身障社區式日間作業據點數量是全國第一，另外，也建置居家式照顧，讓身障者在家即可獲得照顧，如長照居家服務、居住支持訓練、臨短托照顧和家庭托顧服務等。（編輯：黃世雅）1110106

高雄市長陳其邁（左）6日接見曾獲110年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的陳嘉齡（後右）及兒子小比，並帶領他們參觀市長室。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
高雄市長陳其邁（左）6日接見曾獲110年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的陳嘉齡（後右）及兒子小比，並帶領他們參觀市長室。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
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