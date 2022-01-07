美濃公車式小黃服務升級 預約媒合共享運具

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高雄市長陳其邁（右4）7日出席「公車式小黃2.0幸福共享 美濃GO！」啟用典禮，宣布為改善偏鄉公共運輸環境，落實交通平權，再次升級偏鄉交通運輸服務。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市今天宣布「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃2.0上路，今天起只要在乘車日前1天晚間6時前，透過電話、LINE等平台預約，即會媒合無路線、班表、具彈性的共享運具。

高雄市長陳其邁今天出席「公車式小黃2.0幸福共享 美濃GO！」啟用典禮，宣布為改善偏鄉公共運輸環境，落實交通平權，再次升級偏鄉交通運輸服務。

陳其邁接受媒體採訪表示，高雄市已有58條公車式小黃路線，其中美濃就有2條，希望能夠引入智慧交通媒合公車小黃、巴士和通用計程車等交通載具的資源到一個平台，透過電話、LINE等多元預約方式，提供民眾點對點交通服務，也更具機動性跟便利性。

陳其邁也說，美濃各庄、各里比較分散，針對公共運輸時段性覆蓋不足的地區，盼用科技為長輩提供最接地氣、有效率的交通服務；並且目前已經有111名民眾預約使用，大家也都覺得非常好用。

交通部公路總局長許鉦漳說，自民國108年幸福巴士元年開始，公路總局與高雄市政府共同推動高雄市偏鄉幸福小黃，至去年12月，旗美九區及田寮區路線數就達24條，全市公車式小黃路線涵蓋33個行政區，共58條，可說全國之冠，改善偏鄉民眾返家的最後一哩路，獲當地鄉親好評。

高雄市政府交通局長張淑娟說，「幸福共享 美濃GO！」由多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路組成，需求通報網路涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，學生就學、長者就醫、民眾採買洽公皆可搭乘，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務。

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交通局透過新聞稿表示，已在去年11月17日對廣林、福安、廣德社區巷弄站長者、美濃國小、旗美商工學生舉辦試乘體驗活動，民眾參與踴躍，並紛紛表示期待美濃共享運輸服務上路，以後出門就不用煩惱。

交通局也表示，「幸福共享 美濃GO！」自即日起開始服務，乘車採記名預約，民眾最晚須在乘車日前1天晚間6時前完成預約，幸福運輸營運服務中心收到預約後會立即媒合，乘客達2人以上即可發車，並將預約結果通知民眾，服務車輛會於車身標示供乘客辨識。（編輯：郭諭儒）1110107