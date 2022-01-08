福虎昇豐 澎坊邀書法家現場揮毫湧人潮

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農曆春節即將到來，澎坊免稅商店8日舉辦「2022福虎昇豐揮毫活動」，邀請澎湖書法學會開筆書寫「福虎昇豐」，也宣告揮毫活動正式展開。中央社 111年1月8日

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（中央社澎湖縣8日電）農曆春節的腳步近了，澎坊免稅店今天邀請澎湖書法學會等15名書法家，現場為民眾揮毫客製化春聯，500份一掃而空，讓大家帶著自己喜歡的春聯回家準備過好年。

澎坊免稅店今天在Pier3三號港入口廣場舉辦「2022福虎昇豐揮毫活動」，由澎湖書法學會理事長陳鼎盛等人開筆書寫「福虎昇豐」後，多名書法家就位現場揮毫，為民眾書寫各式各樣的春聯，民眾靜靜欣賞書寫與等待，工作人員則一一的排列，並加速吹乾，人潮大排長龍，過年的氣氛濃厚。

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澎坊協理楊智超表示，春聯是春節不可或缺的習俗，澎坊免稅店14年來，每年在春節前夕，都會邀請國內或澎湖在地的書法家，為民眾現場揮毫客製化各式的對聯或四字聯等，現場還安排春節的謎題搶答，深受民眾喜歡，都幾乎被秒殺索取一空。

陳鼎盛表示，每年的春節前夕，學會都受邀各機關、社團等揮毫，今年約計有15場次，將一直寫到22日止，30多名會員則分別前往，明天將在文化局中興藝廊，初估書寫大小有近萬對春聯。（編輯：黃世雅）1110108

為迎接即將到來的農曆春節，澎坊免稅商店8日在馬公機場與澎坊三號港舉辦「2022福虎昇豐揮毫活動」，邀請澎湖書法學會多名書法家現場揮毫，為民眾書寫各式吉祥話。中央社 111年1月8日