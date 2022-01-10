喝好水公投過關 民團遞條例草案促竹市府速立法

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新竹市「喝好水」地方公投同意通過，台灣乾淨水行動聯盟等地方公民團體10日到新竹市政府遞交廢污水管理自治條例草案，盼市府能加速訂定自治條例。對此，新竹市政府表示，已展開相關草案立法前期準備作業。（台灣乾淨水行動聯盟提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）新竹市「喝好水」地方公投同意通過，台灣乾淨水行動聯盟等地方公民團體今天到新竹市政府遞交廢污水管理自治條例草案，盼市府能加速訂定自治條例，以民生議題優先處理。

對此，新竹市政府提供新聞資料表示，已展開廢污水管理自治條例草案立法前期準備作業，13日將主動邀請民間團體參與會談，廣納市民、民間團體及專家學者意見，研訂事業廢（污）水管理策略。

竹市府指出，市府還爭取西元2024年再增加9萬噸石門水庫水供應，並提高公共污水下水道接管率，回應大新竹民眾喝好水訴求。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝向中央社記者表示，地方性公投通過的主文為「新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游。」

彭桂枝指出，同時也要求統一水質管理事權，應設置廢（污）水污染管理審議委員會，藉由委員會促進水質管理事權統一，也應落實飲用及灌溉水源水質維護。

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針對新設、既有及未經環評的廢污水放流口進行輔導管制行為，彭桂枝建議，2年內達成廢污水不得混入飲用水及灌溉水取水口上游的目的，也要促進水質管理及監測資訊公開，加上水源珍貴，違反廢污水自治條例者應有相關罰則，希望市府在期限內完成立法。

依公投創制立法流程，新竹市政府應在今年3月22日前將廢污水管理自治條例草案送交市議會，新竹市議會須在6月初前完成審議。（編輯：戴光育）1110110