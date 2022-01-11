民眾質疑香榭大道工程釀淹水 花縣府擬建滯洪池

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2021年10月圓規颱風外圍環流造成花蓮雨勢不斷，花蓮市重慶路一帶淹水，附近居民懷疑淹水原因與日出觀光香榭大道工程有關。縣府建設處表示，會研議相關改善對策，並爭取建置滯洪池。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年1月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）2021年10月圓規颱風外圍環流挾帶大雨，造成花蓮市區重慶路一帶淹水，附近居民懷疑跟正在施工的香榭大道有關。縣府建設處表示，淹水可能原因仍在逐一調查改善，會爭取新建滯洪池。

圓規颱風外圍環流造成花蓮雨勢不斷，花蓮市重慶路、和平路、博愛街一帶大淹水，附近居民懷疑淹水原因與香榭大道工程有關，民進黨籍縣議員張美慧接獲多起陳情，10日召開專案會議，邀集中央單位、縣府、花蓮市公所、在地里長及多名議員出席。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體採訪表示，導致淹水的原因很多，地表逕流進入邊溝，再流進重慶路下方的雨水下水道箱涵，過程中邊溝不通暢、連接箱涵的管線不足，都可能導致淹水。

鄧子榆指出，將會同工程顧問公司調查周邊排水斷面、連接管數量，依調查結果、會納入里長意見，研議相關改善對策，也會與花蓮市公所進行清淤工作，列入重點區域辦理。

鄧子榆提到，重慶街位於舊市區最下游，因應降雨強度持續提升，仍需興建滯洪池，這是排水系統最後一塊拼圖，縣府已提報計畫向營建署爭取新台幣2.5億元經費，目前正在做詳細規劃，持續爭取。

張美慧也針對香榭大道斜度過大，造成民眾跌倒狀況，要求提出解決方案。鄧子榆回應，經詢問里長確實有約8件機車跌倒案，會研議是否提高石材表面摩擦係數，並在交叉口處製作號誌管制，警示用路人放慢行駛。

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張美慧等縣議員要求，針對縣府於今年5月1日防汛期前完成相關調查報告及周邊排水溝清淤工程，並依照花蓮市公所建議，定期辦理重慶路清道專案作業。

日出觀光香榭大道工程案為前縣長傅崐萁任內推動，在花蓮市民國路到南濱路施作千餘公尺觀光大道，路面中間規畫13.5公尺寬的徒步區，兩則為車輛單行通道，全鋪設花崗石路面，2019年4月動工，預計今年完工。（編輯：黃世雅）1110111