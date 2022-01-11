中市居家檢疫人數增3倍 啟動春節防疫專案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內出現COVID-19本土個案，台中市長盧秀燕11日在市政會議中指出，北部疫情升溫，市府已提早啟動「春節防疫專案」，其中「戴好口罩」仍是防疫重點，同時呼籲農曆年底有許多餐敘，依衛福部防疫措施，宴席不得逐桌敬酒敬茶，請所有市民務必遵守、確實落實相關防疫措施。中央社記者郝雪卿攝 111年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）農曆春節將屆，台中市長盧秀燕今天表示，平常從國外回台中檢疫每日約1500人，到昨日止，台中市居家檢疫人數4277人，為平常3倍，市府已啟動春節防疫專案。

國內出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盧秀燕今天在市政會議中指出，北部疫情嚴峻，市府已提早啟動「春節防疫專案」，其中「戴好口罩」仍是防疫重點，衛福部已加嚴戴口罩規定，不論唱歌、拍照、致詞、演講等，民眾外出全程須配戴口罩。

盧秀燕呼籲，農曆年底有許多餐敘，如尾牙、春酒或結婚喜宴等，依衛福部公告的防疫措施，宴席不得逐桌敬酒敬茶，請所有市民務必遵守、落實相關防疫措施。

隨著春節將到來，從國外返鄉過年民眾也增加，盧秀燕表示，平常國外回台中檢疫每日約1500人，到昨日止，台中市居家檢疫人數4277人，為平常3倍，觀旅局與台中市旅宿業者有效協調，未發生不夠住宿情況，目前台中市居家檢疫替代所有2993間房，入住約2228間房，尚有765間空房，收住量能足夠，感謝台中市旅宿業全力協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對居家檢疫關懷作業，民政局長吳世瑋指出，國內春節檢疫專案採A、B、C等3方案，其中選擇B、C方案要返家檢疫者，市府各區公所會有專人先訪查住家環境是否符合檢疫規定，到9日為止，訪查發現有160件不符2階段返家規定者，已輔導民眾改入住防疫旅館或申請集中檢疫，民政局將持續於居檢者返家前完成所有訪查。

台中市衛生局長曾梓展提醒，因應中央頒布相關罰則，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，如居家檢疫者在春節期間擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，如擅離時間超過36小時罰100萬元，請民眾勿以身試法，配合落實各項防疫規定。（編輯：謝雅竹）1110111