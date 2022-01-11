高市府虎年春聯「人壽年豐」 小紅包有2款式

高雄市長陳其邁（中）11日公布市府春聯及小紅包，春聯以「人壽年豐」4字為題；另有2種版本小紅包，分別發放給一般民眾及國小以下學童。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月11日

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市長陳其邁今天公布市府春聯及小紅包，春聯以「人壽年豐」4字為題，14日起在市府四維及鳳山行政中心發放。另有2種版本小紅包，分別發放給一般民眾及國小以下學童。

陳其邁下午在防疫會議後記者會上，公布市府今年的春聯及小紅包，春聯由書法家於同生書寫「人壽年豐」4字，下方還有卡通版陳其邁拿著逗貓棒逗弄老虎的圖案，設計活潑可愛，將從14日起於四維及鳳山行政中心發放。

紅包則分別有經發局、教育局設計的紅包，均為新台幣1元。陳其邁說，經發局的小紅包將在各商圈發放，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒有變化，就可再到廟裡發放；但如疫情不許可，就會放在商圈供民眾索取。另教育局的小紅包，會發放給國小以下學童。

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陳其邁介紹說，書法家於同生在高雄出生，是他雄中的學弟，也是書法界備受矚目的中生代書法家。這次春聯用「人壽年豐」4字，意思是希望所有市民人享長壽及各行各業豐收、生活豐富；也祝福市民新的虎年平安順利、虎虎生風。

經發局小紅包封面上有燙金，還有老虎跳舞模樣，背面寫「福虎生運」。教育局小紅包則有童趣風格，一面有可愛的老虎咬錢圖案，另一面有「虎福臨門」等字樣。（編輯：謝雅竹）1110111